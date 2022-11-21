ساديو ماني يوجه رسالة إلى السنغاليين قبل مواجهة هولندا

وجه نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، رسالة إلى جماهير منتخب بلاده، قبل مواجهة هولندا، الاثنين في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ونشر ماني عبر حسابه على “إنستغرام” صورة له بقميص السنغال، وكتب عليها: “مساء الخير جميعا، أرسل لكم رسائل دعم بعد إصابتي”.

وأضاف لاعب بايرن ميونيخ: “الحمد لله، الجراحة التي أجريتها في منتصف الأسبوع سارت بشكل جيد، وأريد أن أغتنم الفرصة لأظهر تقديري لكم جميعا”.

وتابع: ” ستتنافس بلادنا في كأس العالم قطر 2022، أنا متأكد من أن السنغال ستتخطى كل مبارياتها وتتعامل معها بجدية كبيرة”.

وختم ماني: “أنا مقتنع بأن كل السنغاليين سيكونون أمام الشاشة لدعم وتشجيع منتخبنا الوطني، أنا مقتنع بأن زملائي سيقاتلون كرجل واحد كما يفعلون دائما، تحيا السنغال”.

للتذكير فإن ساديو ماني خرج من قائمة منتخب بلاده للمونديال، بسبب معاناته من الإصابة.

وتواجه السنغال الاثنين منتخب هولندا، بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت الجزائري، لحساب مباريات الجولة الأولى، من المجموعة الأولى.