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رياضة

ساديو ماني يوقع رسميا مع بايرن ميونيخ

الشروق الرياضي
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ساديو ماني يوقع رسميا مع بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ الألماني، رسميا، التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، حيث قدمه للجماهير بقميص النادي لأول مرة، ظهر الأربعاء.

وفي بيان رسمي، أعلن بايرن ميونيخ التعاقد مع ماني قادما من ليفربول الإنجليزي، بعقد يستمر حتى صيف 2025.

وظهر ماني بالقميص الأحمر “ألجديد”، في شرفة وسط مدينة ميونيخ، حاملا قميص الفريق ورقم 2025 الذي يشير لفترة التعاقد التي تمتد إلى تلك السنة.

ولم يكشف عن الرقم الجديد الذي سيرتديه ماني مع بايرن ميونيخ، ومن المحتمل أن يضطر ماني لاختيار رقم مختلف عن الرقم 10 الذي كان يرتديه في ليفربول.

وانتقل ماني إلى صفوف النادي البافاري، بصفقة قاربت 40 مليون يورو، شاملة الإضافات.

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