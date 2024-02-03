ساديو ماني يُعارض إقالة المدرب سيسيه من منتخب السنغال

يرفض تحميله المسؤولية منفرداً

يُعارض النجم السنغالي ساديو ماني إقالة المدرب أليو سيسيه من تدريب “أسود الترينغا”، بسبب الخروج من كأس أمم أفريقيا في الدور ثمن النهائي بخسارته بركلات الترجيح أمام منتخب كوت ديفوار رغم هدفهم المبكر.

وأكد موقع “لامنيت أنفو” الفرنسي، أن ماني يعتبر أن المدرب لا يمكن أن يتحمل بمفرده تبعات المشاركة السلبية في نهائيات كأس أمم أفريقيا، وهو يُعارض أي قرار بإقالة سيسيه بعد 9 سنوات قاد خلالها المنتخب، ولعب دوراً أساسياً في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في سجلهم.

كما نقل الموقع الفرنسي تصريحاً لأحد وكلاء النجم السنغالي يرفض من خلاله إقالة سيسيه من قبل الاتحاد، معتبراً أن قراراً مشابهاً يعني دفع تعويض مالي كبير إلى المدرب، وفق ما ينّص عليه العقد، الذي لا يشترط تحقيق نتائج محددة من أجل استمرار سيسيه في المهمة.

وقال باكاري سيسي: “إذا تم طرد أليو سيسيه، فيجب أن يدفع له الاتحاد السنغالي لكرة القدم، كل أمواله، لأنهم لم يحددوا له أهدافاً، وفي حال تم طرده فسيكون طرداً تعسفياً ويكون الاتحاد مُجبراً على دفع كامل قيمة العقد إلى المدرب”.

يُذكر أن الاتحاد السنغالي بدأ يدرس فعلياً خيار إقالة مدربه، رغم الأزمات التي رافقت “أسود الترينغا” في الفترة الماضية، كما أن المدرب لم يحصل على رواتبه طوال فترة طويلة قبل المشاركة في كأس أفريقيا، ورغم ذلك، فإنه لم يتمرد على الاتحاد.