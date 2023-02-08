“سارة”.. أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية

باللهجة العامية، رحب أول روبوت سعودي أطلق عليه اسم “سارة” بزوار معرض السعودية الرقمي المشارك في فعاليات مؤتمر “ليب 2023”.

وتم تصنيع الروبوت “سارة” بالتعاون بين شركة السعودية الرقمية وشركة Qss، حيث بإمكانه التواصل مع الزوار والتفاعل معهم وأداء الرقصات الشعبية والرد على الاستفسارات، وفقا لوكالة الانباء السعودية.

وتبدأ ” الربوت” البشري جلسة الحوار بعد أن يرحب بها الزائر بعبارة “مرحبا سارة”.

تحتوي “سارة” على كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي، تستطيع التعرف على مسافة الأشخاص الواقفين أمامها.

كما تحتوي على نموذج مدرب مسبقا يتعرف على اللهجات السعودية المختلفة، ويحلل الجمل ويفهم محتواها، ثم يقدم الإجابة المناسبة ويرسلها في شكل نص.

وتماشيا مع تقاليد المنطقة، ترتدي “سارة “عباءة سوداء مطرزة على الذراعين وغطاء للرأس.

وخلال لقاء مع قناة الإخبارية السعودية، قالت سارة للمذيع إنها تدعى” سارة” أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية، وأثناء تحدثها كانت تستعمل تعبيرا للوجه واليد، وعندما سأل المذيع ” سارة “عن عمرها لم تجب على سؤاله بل اكتفت بالابتسامة.