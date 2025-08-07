سارة نتنياهو تهاجم رئيس أركان الاحتلال.. وهذا ما قالته لزوجها!

في تسريب مثير كشفته قناة عبرية، هاجمت سارة نتنياهو، رئيس أركان الجيش الجنرال إيال زامير، معلنة ما قالته لزوجها رئيس وزراء الاحتلال بشأنه.

وفي تقرير لها، أفادت القناة 12 بأن زوجة بنيامين نتنياهو، هاجمت الجنرال زامير خلال محادثات خاصة جرت في الأيام الأخيرة، وعبّرت عن استيائها العميق من أدائه وسلوكياته، لا سيما فيما يتعلق بموقفه من صفقة تبادل الأسرى.

وقالت سارة المعروفة بامتلاك شبكة نفوذ قوية في المؤسسات السياسية والأمنية، حيث تُوصف بأنها تدير “سلطة موازية” تتجاوز الأطر الرسمية لصناعة القرار: “كنت أعلم أن إيال زامير لن يصمد أمام الإعلام.. وقلت لزوجي: لا يجب تعيينه”.

وسرد التقرير تصريحات سابقة لسارة تعود إلى شهر ماي الماضي، حيث قالت في جلسات داخلية مع شخصيات من حزب الليكود “رأيتم رئيس الأركان؟ سمعتم ما قاله؟ إنه يفضل إعادة الأسرى على القضاء على حماس. هذه رسائل كابلان”، في إشارة إلى التظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو التي شهدها شارع كابلان في تل أبيب.

وواجهت خطة احتلال غزة التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنفيذها معارضة داخلية متصاعدة، حيث أشارت صحف عبرية إلى أن العلاقة بين القيادتين السياسية والعسكرية تشهد توتراً غير مسبوق، في ظل تباين واضح في الرؤى حول جدوى المقترح، وتداعياته الأمنية والإنسانية والدبلوماسية على تل أبيب.

ولوّحت حكومة نتنياهو بتنفيذ خطط عسكرية جديدة ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، التي أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير شامل للبنية التحتية والمناطق السكنية. ووفقًا لعدة تقارير عبرية، تشمل هذه الخطط احتلال كامل للقطاع، أو السيطرة على مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى، أو تطويق تلك المناطق وتنفيذ عمليات عسكرية مركزة يُعتقد بوجود أسرى فيها.

والثلاثاء، عقد نتنياهو اجتماعا أمنيا مصغرا عرض خلاله رئيس الأركان إيال زامير خيارات استمرار العملية العسكرية في غزة، وذكر ديوان نتنياهو أن الجيش جاهز لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر.

وقالت هيئة البث العبرية إن المؤسسة الأمنية تعارض أي عملية برية في مناطق وجود الأسرى، وإن زامير حذر نتنياهو من فخ في قطاع غزة، فيما قال موقع “والا” إن الأخير لم يغير موقفه خلال الاجتماع بشأن خطة احتلال كامل القطاع.

ووفقا لهيئة البث، طلب رئيس الوزراء من رئيس الأركان عرض خطته لاحتلال غزة في الاجتماع فغضب زامير وقال إنه عرضها بالفعل. وأنهى نتنياهو النقاش مع زامير وطلب منه إجراء تحسينات على الخطة بشأن غزة وتقديمها مجددا.

وكشفت هيئة البث أن رئيس الأركان تطرق إلى مهاجمته إعلاميا، وأن نتنياهو حذره من أن يهدد بالاستقالة في الإعلام، قائلا: “لماذا تهاجمونني وتسربون أخبارا ضدي في خضم الحرب؟ ولماذا يكتب ابنك ضدي؟”، في إشارة إلى منشور كتبه يائير نجل نتنياهو ينتقد فيه رئيس الأركان.

ورد نتنياهو بالقول “لا تهدد بالاستقالة عبر الإعلام، لا أقبل أن تهدد في كل مرة بالاستقالة إذا لم نقبل خططك. وابني يائير إنسان راشد ومسؤول عن نفسه”.

يذكر أن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، شن هجوما حادا ضد رئيس الأركان أيال زامير، متهما إياه بالوقوف خلف تسريبات للصحافة حول نية احتلال غزة.

من جهتها، ذكرت القناة 13 أن نتنياهو قال لرئيس الأركان إن المستوى السياسي هو من يقرر بخصوص احتلال قطاع غزة بالكامل، وأفادت بأن رئيس الأركان رد على نتنياهو بأن احتلال غزة سيكون مصيدة إستراتيجية وخطرا على الرهائن.

ونقلت جيروزاليم بوست عن مصدر أمني قوله إن معارضة رئيس الأركان لاحتلال غزة لا يعني أنه لن ينفذه إذا تقرر ذلك، وهو ما أكده وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس في قوله إن “من حق رئيس الأركان التعبير عن موقفه لكن الجيش سينفذ قرارات القيادة السياسية”.

ونقلت هيئة البث عن مصادر عسكرية قولها إن “شن حملة لاحتلال قطاع غزة قد يسفر عن عشرات القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين”، بينما قال مستشار الأمن القومي السابق إيال حولاتا إن “احتلال قطاع غزة سيسبب ضررا دوليا كبيرا لإسرائيل”.

ومساء الاثنين كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل من أجل القضاء على حركة حماس بشكل نهائي واستعادة المحتجزين هناك.

وذكر مقربون من نتنياهو للقناة 14 أن “على رئيس الأركان الاستقالة إذا واصل معارضة هذا القرار”، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في الحكومة أن رئيس الأركان قد يستقيل إذا تم تنفيذ خطة احتلال كامل لقطاع غزة