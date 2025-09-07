سارق 720 مليون سنتيم “من داخل مركبة متوقّفة” في قبضة شرطة العاصمة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخص متورط في قضية سرقة مبلغ مالي من داخل مركبة متوقّفة في الرويبة.

أطوار القضية انطلقت، حسب ما ذكره بيان لذات المصالح، بعد تلقي مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1548، يبلغ فيها الضحية عن تعرضه لسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 720 مليون سنتيم من داخل مركبته المركونة على مستوى حي “لاكادات” في الرويبة .

وعلى إثر ذلك، انتقل عناصر الأمن على جناح السرعة، إلى عين المكان، لتكثيف التحريّات حول الجريمة، مع الاستعانة بكافة الوسائل التقنية اللازمة.

وأسفر التحقيق عن توقيف المتّهم بالسرقة، مع ضبط مركبتين. الأولى استعملت من أجل تسهيل عملية السرقة والفرار ، والثانية من عائدات السرقة. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 194.000 دج.

وتمّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، وفقا لملف إجراءات جزائية، يضيف المصدر ذاته.