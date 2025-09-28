-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
ساركوزي
باقي بوخالفة
2025/09/28
32
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
وزارة الداخلية تفتح باب التوظيف في هذه المقاطعات
وزارة الفلاحة تفتح باب التوظيف لعصرنة القطاع
غياب التواصل العاطفي مع الأطفال يعزلهم اجتماعيا
الشروع في استدعاء المسجلين لشراء “شاحنات تيرصام” بهذا التاريخ
إدانات ثقيلة في إسبانيا عن فساد بالجزائر زمن العصابة
عطاف يبحث مع نظيره الصحراوي تطورات قضية الصحراء الغربية
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
استدعاء لاعب غائب منذ عهد بلماضي
2025/09/26
الرئيس تبون يكشف: زيادات مرتقبة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب
2025/09/27
إدانات ثقيلة في إسبانيا عن فساد بالجزائر زمن العصابة
2025/09/27
الأحكام في قضية شراء بناية بـ580 مليار يوم 30 سبتمبر
2025/09/26
لاعب دولي سابق يبعث رسالة إلى بيتكوفيتش
2025/09/26
الرأي
المزيد
مذكرات الدكتور عبد القادر فضيل عرض وتحليل
2025/09/28
الله يذل اللّي ذلّنا
محمد الهادي الحسني
2025/09/28
“حلّ الدولتين”… الخيار المستحيل في فلسطين!
عبد الحميد عثماني
2025/09/28
الاعتراف بالدولة الفلسطينية في البدء كان إعلان الجزائر في 1988
محمد بوالروايح
2025/09/28
كيف مهد “طوفان الأقصى” لانهيار الكيان الصهيوني؟
2025/09/28