ساركوزي : إن استمرت الحرب الروسية الأوكرانية فستنتهي بإبادة أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، مرة أخرى أن الحل لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يكون خارج الحل الديبلوماسي، واعتبر أن استمرار الحرب بهذه الوتيرة سيتسبب في فناء أوكرانيا.

في حديث اليوم الأربعاء، 13 سبتمبر، على قناة “بي أف أم” ساركوزي قال أنه يمكن الحوار مع بوتين لإنهاء الحرب، وهو الطرح الذي يخالفه فيه الإتحاد الأوربي وأمريكا.

“هناك 500 ألف قتيل في هذه الحرب. هناك معتد، روسيا، بوتين. وضحية، أوكرانيا. لكن هل يمكننا التفكير في كيفية الخروج من هذا؟” هكذا علق نيكولا ساركوزي.

الرئيس الفرنسي السابق اعتبر أن هناك حلين لإيقاف أية الحرب. فحسب ساركوزي، الحل الأول هو “إبادة الآخر”، وأضاف “لن نتمكن من القضاء على ثاني قوة نووية في العالم، وإلا فإن العالم مهدد بالسقوط في حرب شاملة”.

أما الحل الثاني لإيقاف الحرب، حسب ساركوزي، فهو “الحوار الديبلوماسي”. كي يدافع بعد ذلك الرئيس الفرنسي السابق على موقفه من أن أوكرانيا يجب أن تبقى منطقة محايدة ولن تدخل لا إلى حلف الأطلس ولا إلى الإتحاد الأوربي.

ومن الأسباب المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية هي مساعي أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو، الشيء الذي اعتبرته روسيا تهديدا لها.