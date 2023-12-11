ساركوزي : الدفاع عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطأ

جدّد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، موقفه الرّافض لفكرة انضمام أوكرانيا إلى كل من الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما دعا إلى بقاء أوكرانيا دولة محايدة.

ساركوزي، والذي شغل الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، قال في حوار نشرته صحيفة “الموندو” الإسبانية الأمس، الأحد 10 ديسمبر، أنه “لا يمكن لأوروبا أن تتدخل في كل شيء، وعليها أن تتكيف مع الواقع المختلف لكل دولة.”

بخصوص أوكرانيا، نيكولا ساركوزي قال “إن محاولة الدفاع عن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي بأي ثمن هو خطأ”. وأضاف أن “أوكرانيا يجب أن تظل دولة محايدة، مع ضمانات أمنية قوية للغاية من المجتمع الدولي، وأن تسعى جاهدة لتصبح مرة أخرى جسرا بين روسيا وأوروبا”.

وسعي أوكرانيا إلى الإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي هي من الأسباب التي تسببت في الإجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فيفري 2022. حيث قالت روسيا أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو وتوسيع الحلف بشكل عام يهددان أمنها القومي.

وبعد الحرب، وإن لا تزال دول حلف شمال الأطلسي تدعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا بصفتها دولة حليفة للناتو، إلا أنها تتردد فيما يخص فكرة إنضمام جارة روسيا إلى الحلف.

شهر أوت الماضي، قال مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف الناتو، أنه يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الناتو إذا تنازلت عن جزء من أراضيها لصالح روسيا.