ساركوزي خلف القضبان… أول رئيس فرنسي يُدان منذ المارشال فيليب بيتان

دخل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، دائرة الإدانة القضائية، ليصبح أول رئيس للجمهورية يُدان بتهم فساد منذ محاكمة المارشال فيليب بيتان بعد الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، بثا مباشرا لمغادرة ساركوزي مقر إقامته غربي باريس، رفقة زوجته باتجاه سجن “لاسانتيه”، أين سيقضي عقوبته في قضية التمويل الليبي، حيث تجمع نحو مئة من أنصاره دعما له.

وسجن “لا سانتيه” -المعروف رسميا باسم مركز سجن باريس/ لا سانتيه- هو مؤسسة سجنية فرنسية تقع في شرق حي مونبارناس في الحي 14 من باريس. وافتتح عام 1867، ويشتهر باستقباله سجناء مشهورين، وهو اليوم آخر سجن داخل أسوار باريس.

يظهر في الفيديو الذي بثته فرانس 24 ساركوزي وهو يمشي بكل ثقة ممسكا بيد زوجته كارلا بروني متوجها إلى “لاسنتيه” أين سيقضي حكما بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وجدد ساركوزي تأكيده بأنه بريء، وذلك في منشورات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إيداعه السجن في زنزانة انفرادية. وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج الموقت عنه، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع.

وقال الرئيس المدان في تصريح لصحيفة لوفيغارو، إنه سيأخذ معه 3 كتب في أسبوعه الأول خلف القضبان، منها رواية “لو كونت دي مونتي كريستو” أو “الكونت مونتي كريستو” لألكسندر دوما، وهي قصة رجل سجن ظلما ويخطط للانتقام ممن خانوه.

ونقلت صحيفة لوباريزيان أنه يمكن لرئيس الدولة السابق أن يعتمد على دعم وزير العدل الحالي جيرالد دارمانان، الذي صرح قائلا: “سأذهب لزيارته في السجن، وبصفتي وزير العدل سأهتم بظروف أمنه”.

وتولى ساركوزي، البالغ 70 عاما، الرئاسة بين عامي 2007 و2012، وبات أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان لتعاونه مع النازية بعد الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الإدانة في ختام معارك قانونية دامت سنوات على خلفية مزاعم بأن حملته الانتخابية في 2007 تلقت ملايين اليوروات نقدا من الرئيس الليبي معمر القذافي الذي أطيح به لاحقا وقتل خلال انتفاضات الربيع العربي.