-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المجلس الشعبي الوطني يردّ على لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر
العالم

ساركوزي ووزراء سابقون مطلوبون أمام العدالة في فرنسا

م.ص
  • 179
  • 0
ساركوزي ووزراء سابقون مطلوبون أمام العدالة في فرنسا
أرشيف
نيكولا ساركوزي

طالب مكتب المدعي الوطني المالي، وهو مؤسسة قضائية فرنسية مسؤولة عن تعقب الجرائم الإقتصادية والمالية الكبرى، بمثول الرئيس الفرنسي السابق أمام المحكمة الجنائية وذلك في ملف متعلق باتهامه بتلقي تمويل ليبي أثناء حملته الإنتخابية في 2007.

وسيمثل معه أيضا 12 متهما من بينهم ذراع ساركوزي الأيمن ووزير السابق كلود غيان، أمين مال حملة ساركوزي والوزير السابق إيريك ويرث، والوزير السابق بريس أورتوفو، حسب ما أعلن عنه مكتب المدعي العام اليوم الخميس 11 ماي.

المدعي العام يطالب بمحاكمة نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق من 2007 إلى 2012، بتهم تتعلق أساسا بالإرتشاء، تكوين جمعية إجرامية، التمويل غير القانوني للحملات الإنتخابية وإخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية.

وسيعود القرار في الأخير لقضاة التحقيق بمتابعة المتهمين من عدمه، في التقرير الذي أعده مكتب المدعي الوطني المالي في 429 صفحة، ساركوزي متهم بالسماح للمتعاونين معه وداعميه، ولوسطاء بالعمل على الحصول على تمويل لحملته الإنتخابية من طرف نظام معمر القذافي يقدر بملايين الأورو.

كما يشتبه في لعب رجلي أعمال دور الوسطاء بين فريق ساركوزي ومعمر القذافي، وهما الفرنكو لبناني زياد تقي الدين والفرنكو جزائري ألكسندر جوهري.

وللتذكير فقد طالب نيكولا ساركوزي أثناء رئاسته لفرنسا فرض عقوبات ضد القذافي في 2011 وطالبه بالرحيل كما كان من بين المخططين للتدخل العسكري في ليبيا في مارس 2011.

وبعد تطرق جريدة “ميديا بارت” إلى ملف تمويل حملة ساركوزي واتهامها إياه في سلسلة من التحقيقات بتلقي تمويل ليبي لحملته، وصف سياسيون وإعلاميون فرنسيون التدخل العسكري في ليبيا “بالحرب الشخصية”.

مقالات ذات صلة
برلمانيان من الجزائر لمراقبة الانتخابات في تركيا

برلمانيان من الجزائر لمراقبة الانتخابات في تركيا

عائلة جو بايدن متّهمة بتلقي ملايين الدولارات من كيانات أجنبية

عائلة جو بايدن متّهمة بتلقي ملايين الدولارات من كيانات أجنبية

فرنسا تدعو الصين لاستخدام علاقاتها مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا

فرنسا تدعو الصين لاستخدام علاقاتها مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا

مقتل صحفي فرنسي تحت القصف في باخموت الأوكرانية

مقتل صحفي فرنسي تحت القصف في باخموت الأوكرانية

الجريمة فضحت المطبعين مع الصهاينة وعليهم المسارعة بمسح العار

الجريمة فضحت المطبعين مع الصهاينة وعليهم المسارعة بمسح العار

باحث: النزاع في السودان يهدّد بأزمات في 20 دولة إفريقية

باحث: النزاع في السودان يهدّد بأزمات في 20 دولة إفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد