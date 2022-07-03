ساري ولازيو لإنقاذ فوزي غلام من البطالة أو الاعتزال

وجد صعوبة في إيجاد فريق جديد

كشف موقع “أيريا نابولي” الإيطالي أن مستقبل اللاعب الجزائري، فوزي غلام، سيكون في الدوري الإيطالي، بانتهاء عقده مع نادي نابولي بانقضاء الشهر الجاري، وكان نجم نادي سانت إيتيان الفرنسي السابق ودّع نابولي نهاية شهر ماي الماضي بمشاركته في آخر مباراة مع “البرتينوبي” أمام سبيزيا حاملا شارة القائد.

وكان غلام انضم إلى نادي نابولي شهر جانفي 2014، وقضى معه 8 سنوات كاملة، خاض خلالها 216 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 28 تمريرة حاسمة، كما توّج بكأس إيطاليا مرتين ومرة واحدة بكأس السوبر الإيطالي، لكنه عانى منذ عام 2017 من كابوس الإصابات، الذي أوقف مسيرته مع النادي الإيطالي، وقال الموقع الإيطالي المعروف بمتابعة أخبار نادي نابولي، إن فوزي غلام الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء عطلته السنوية، سيبقى بنسبة كبيرة جدّا في الدوري الإيطالي، مشيرا إلى اهتمام ناديين بخدمات الظهير الأيسر الجزائري، في صورة بولونيا ولازيو.

وتابع ذات التقرير التأكيد على أن ماوريتسيو ساري، مدرب لازيو، يصر على تسريع المفاوضات مع فوزي غلام من أجل ضمه بحكم معرفته الجيّدة لإمكاناته، علما أن اللاعب الجزائري عرف أفضل فترات تألقه مع نابولي عندما كان ساري مدربا له، رغم تخوف جماهير لازيو، من هذه الصفقة بحكم كابوس الإصابات الذي يلاحق المدافع الجزائري منذ عام 2017، وكانت مصادر إعلامية إيطالية تحدثت في وقت سابق عن وجود نيّة قوية لدى الدولي الجزائري لإعلان اعتزاله اللعب، بسبب كابوس الإصابات الذي يلاحقه منذ عام 2017، وعجزه عن استعادته مستوياته المعروفة وتجاوز مشكلة إصاباته العضلية المتكررة، وهي الأخبار التي نفاها النجم الجزائري، على اعتبار أن وكيل أعماله، خورخي مينديز، يدرس العديد من العروض.

وأكد ذات المصدر أن غلام (31 عاما) سيكون هذا الصيف معنيا بالتوقيع على آخر عقد في مشواره الكروي، بسبب تقدمه في السّن وصعوبة استعادته لمستوياته المعروفة نتيجة تأثره بالإصابات المتوالية، مشيرا إلى أنه سيدرس العروض المقدمة له بعناية كبيرة جدّا للهروب من جحيم البطالة الكروية، في حين لم تستبعد مصادر إيطالية أخرى لجوء غلام إلى الاعتزال في حال فشله في إيجاد فريق جديد يقبل بوضعيته الصحية الحالية (كابوس الإصابات).