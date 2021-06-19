ساسولو الإيطالي يجهز عرضا مغريا لآدم وناس

نادي بشكتاش التركي دخل على الخط

تتنافس عدة أندية إيطالية على خدمات الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي، بعد تألقه اللافت في نصف الموسم الماضي مع نادي كروتوني، الذي لعب له على شكل إعارة قادما من نادي الجنوب الإيطالي، وكان وناس ترك انطباعا جيّدا خلال فترة إعارته الأخيرة لنادي كروتوني شهر جانفي، حيث شارك في 15 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى، ورغم أن فريقه سقط إلى دوري الدرجة الثانية إلا أنه قدم مستويات كبيرة.

قال، أمس، موقع “إيرستو دي لكارينو” الإيطالي المختص في متابعة أخبار نادي ساسولو، إن إدارة الفريق مستعدة لبيع نجمها ونجم منتخب إيطاليا المتألق حاليا في كأس أمم أوروبا، دومينيكو بيراردي، للأندية التي ترغب في ضمه وعلى رأسها نادي ميلان من أجل تمويل صفقات جديدة الموسم المقبل، وحددت إدارة النادي الأسود والأخضر قيمة بيع عقد بيراردي بـ50 مليون يورو، ورغم أن المبلغ يبدو مرتفعا فإن بيع نجم إيطاليا الأول حاليا وفق وسائل الإعلام الأوروبية وارد جدّا، بفضل المستويات الكبيرة التي يقدمها في “يورو 2020”.

إلى ذلك، أكد نفس المصدر بأن بيع ساسولو للاعبه سيسمح له بتمويل صفقة، آدم وناس، والاستجابة لمطالب نابولي المالية المقدرة بحوالي 10 ملايين يورو، ويشكل النجم الجزائري واحدة من أهم الصفقات التي يستهدفها النادي المتألق في الدوري الإيطالي خلال السنوات القليلة الماضية، وكان مدرب ساسولو، روبرتو دي تشيربي، أبدى إعجابه بإمكانات نجم نيس الفرنسي السابق، لتوافقها مع فلسفته الكروية التي تستند على الكرة الشاملة والهجومية، ما جعل ساسولو واحد من أكثر الأندية إمتاعا في إيطاليا، ويري دي تشيربي إن مهارات وناس تتناسب مع طريقة لعبه ولهذا يصر على ضمه رغم المنافسة الشديدة من عدة أندية، في صورة بولونيا وأودينيزي وتورينو.

وأفادت تقارير إعلامية تركية أن مسؤولي نادي بشكتاش، الذي يضم في صفوفه الدولي الجزائري رشيد غزال، بدؤوا محاولات التعاقد مع الدولي الجزائري الآخر، آدم وناس، مهاجم نادي نابولي الإيطالي.

وشهدت أسهم اللاعب الجزائري ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، بعد تألقه اللافت مع كروتوني الإيطالي، خلال النصف الثاني من الموسم المنصرم، خاصة وأنه أسهم في 8 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 15 مباراة شارك فيها مع “الروسو بلو”، ما جعل نادي بشكتاش لا يتوانى في طلب خدماته والدخول في مفاوضات مع وكيل أعماله. وإلى جانب تألقه، فإن نجاح صفقة رشيد غزال حمست إدارة بشكتاش على إبداء رغبتها الكبيرة في التعاقد مع وناس، في إطار سعيها للحفاظ على لقب البطولة التركية الموسم القادم والتألق في رابطة أبطال أوروبا.

وكانت “الكاف” قد عينت في الساعات الأخيرة المصري أمين عمر حكما للساحة في المباراة القادمة للشبيبة أمام كوتون سبور الكاميروني، إضافة إلى أحمد حسام حكما مساعدا له، ويوسف البساطي حكما مساعدا ثانيا، بينما يتولى محمد عادل مهمة الحكم الرابع، أما تقنية الفيديو فستكون من نصيب محمود عاشور، ويعاونه كل من طارق مجدي، ومحمود أبو الرجال.