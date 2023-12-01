ساعات بعد استئناف العدوان على القطاع.. القصف يخلف 109 شهيدا

ساعات منذ انتهاء الهدنة الإنسانية واستئناف قوات الإحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، ارتفعت الحصيلة الأولية لتبلغ 109 شهداء ومئات الجرحى حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الجمعة، 1 ديسمبر.

وقد سبق للوزارة وأن أعلنت اليوم ومع بداية استقبالها لضحايا القصف أن “الواقع الصحي في غزة وشمال قطاع غزة كارثي للغاية نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة”، كما حذرت من أن “الامكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية” إضافة لكون “المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الاعداد الكبيرة من الجرحى.”

ومع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين الفلسطينيين صباح اليوم، قالت الوزارة أن طواقمها الطبية تتعامل مع اعداد كبيرة من الجرحى الذين قالت أنهم يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات.