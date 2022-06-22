ساعات قبل إجراء الامتحان.. تسريب موضوع الفيزياء في بكالوريا المغرب

ساعات قبل إجراء امتحان البكالوريا في مادة الفيزياء للشعب العلمية والتقنية يوم الإثنين، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، خبر تسريب موضوع الامتحان.

وحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية في تقرير خاص، فقد استنفر خبر تسريب موضوع امتحان مادة الفيزياء، قبل ساعات على انطلاق الامتحان، السلطات التربوية والأمنية في المغرب.

ونقل المصدر عن وزارة التربية المغربية، أنّ الأمر “لا يتعلّق بتسريب لموضوع الامتحان، لأنه لم يحصل قبل دخول المترشحين إلى مراكز وقاعات الاختبار”، على حدّ قوله.

ويحدث هذا على الرغم من تأكيد مسؤول بالوزارة لذات الموقع، لوجود تنسيق بين المصالح الأمنية ووزارة التربية، من أجل “التصدي لتسريب مواضيع البكالوريا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.