ساعات قبل زيارته للجزائر.. شكوك حول إصابة بلينكن بفيروس كورونا

ساعات قبل زيارته المرتقبة إلى الجزائر. تحوم شكوك حول إصابة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بفيروس كورونا، بعد لقائه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الذي تأكدت إصابته بالفيروس.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيخضع لفحص كوفيد-19 يوم الإثنين، بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في القدس المحتلة يوم الأحد.

وقال برايس: “عند علمنا بنتيجة الاختبار الموجبة لرئيس الوزراء بينيت. رأينا أن وزير الخارجية بلينكن هو الوحيد الذي خالطه عن قرب”.

وأضاف:”سيتبع ( بلينكن ) جميع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. بما في ذلك وضع الكمامة والخضوع للاختبار المناسب”.