ساعة أسبوعيا للرياضة واستحداث رتبة مفتش في التخصص

مديرو التربية يسابقون الزمن لإنهاء توظيف 12 ألف أستاذ بالإبتدائي

دخلت وزارة التربية الوطنية في سباق مع الزمن، لإنهاء كل العمليات والأعمال المرتبطة بتوظيف 12 ألف أستاذ تربية بدنية ورياضية بالمدارس الابتدائية، قبل موعد الدخول المدرسي المقبل 2023/2024، إذ تقرر رفع الحجم الساعي للحصة الدراسية الواحدة إلى ساعة واحدة أسبوعيا، مع استحداث رتبة مفتش التربية البدنية والرياضية، والتي ستدرج لاحقا ضمن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، محل التعديل والتتميم على مستوى الحكومة.

أفادت مصادر “الشروق” أن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، وتنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد شرعت بصفة رسمية ومسبقة، في إحصاء المدارس الابتدائية التي تتوفر على ملاعب، على أن يتم رفع تقرير مفصل للإدارة المركزية في آجال قريبة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأما بخصوص الابتدائيات التي لا تتوفر على ملاعب، أكدت مصادرنا على أن مديري التربية للولايات، مطالبون وجوبا بإيجاد حلول عملية و سريعة للإشكالية، لكي يتنسى للتلاميذ ممارسة الرياضة في ظروف صحية ومريحة جدا و كذا لتسهيل مهام الأساتذة، وذلك من خلال الاستعانة ولو ظرفيا بالملاعب المتواجدة على مستوى المتوسطات والثانويات، والواقعة بجوار المدارس الابتدائية، إلى جانب التنسيق المباشر مع مديريات الشبيبة والرياضية للولايات والجماعات المحلية، للحصول على رخص للاستغلال العقلاني للملاعب الجوارية التابعة لها، على المديين القريب والمتوسط، في انتظار تشييد بناءات مدرسية تستجيب للمعايير و المواصفات المعمول بها دوليا.

وأسرت مصادرنا بأنه قد تقرر الرفع في الحجم الساعي لحصة التربية البدنية والرياضية الواحدة، من 45 دقيقة المطبقة حاليا، إلى ساعة كاملة لكل فوج تربوي في المستويات التعليمية الخمسة أي من الأولى إلى الخامسة ابتدائي، إلى جانب استحداث رتبة مفتش التعليم الابتدائي لمادة التربية البدنية والرياضية، على أن يتم إدراجها ضمن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قبل إصداره والمصادقة عليه بصفة نهائية.

وفي نفس السياق، أوضحت المصادر ذاتها بأنه من المحتمل الاستعانة بمفتشي التعليم المتوسط لمادة التربية البدنية والرياضية، والذين سيتم تكليفهم بمهمة تأطير وتكوين ومرافقة ومتابعة أساتذة مادة الرياضة بشكل مؤقت وظرفي، إلى حين استحداث رتبة مفتش في التخصص.

وبخصوص عملية ترتيب أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية، لحاملي شهادة الليسانس في تخصصي تربية بدنية ورياضية وعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، أكدت نفس المصادر بأن انتقاءهم سيتم حصريا عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، مع التقيد بمجموعة من المعايير والمتعلقة أساسا بالإقامة محل تواجد المنصب المالي، أقدمية المؤهل العلمي، السن والخبرة المهنية المكتسبة كأستاذ متعاقد في التخصص، وذلك قصد ضمان المساواة والشفافية في التوظيف.