سافر إلى فرنسا ليقتل صديقته اليابانية.. تشيلي يرتكب جريمة عابرة للقارات!

كشفت تقارير إخبارية تفاصيل جريمة عابرة للقارات، ارتكبها شاب من التشيلي منذ سنوات، حيث سافر من بلده إلى فرنسا ليقتل صديقته اليابانية.

وبحسب ما أورد تقرير نشره موقع العربية نت فإن النيابة العامة، طلبت، الأربعاء، أمام محكمة جنايات في شرق فرنسا السجن مدى الحياة بحق التشيلي نيكولا زيبيدا الذي حوكم استئنافياً بتهمة قتل شريكة حياته السابقة اليابانية نارومي كوروساكي.

ولاحظ المدعي العام إتيان مانتو أمام المحكمة المنعقدة في فوزول بشرق فرنسا أن “كل شيء.. يقود إلى نيكولا زيبيدا في مقتل نارومي كوروساكي”.

ورغم عدم العثور على جثة الطالبة اليابانية، أكد مانتو “صلابة التهم” الموجهة إلى زيبيدا الذي جدّد تأكيد براءته الثلاثاء.

وكان مانتو طلب أمام المحكمة الابتدائية العام الفائت إنزال عقوبة السجن مدى الحياة بزيبيدا، لكنّ المحكمة اكتفت بالحكم عليه بالحبس 28 عاماً. واستأنف التشيلي البالغ 33 عاماً هذا الحكم.

واعتبر الادعاء أن نيكولا زيبيدا حضر إلى فرنسا عمداً من تشيلي في نهاية عام 2016 وقتل نارومي التي كانت طالبة في بوزانسون (شرق فرنسا) خنقاً، ثم تخلّص من جثتها في منطقة غابات بالقرب من بلدة دول القريبة.

وواجه المدعي العام المتهم الثلاثاء بعدد من الأدلة، من بينها رسائله إلى نارومي التي يأمرها فيها بحذف أصدقائها الذكور من حسابها على فيسبوك، وشراؤه صفيحة بنزين وأعواد ثقاب ربما لاستخدامها في حرق جثتها.

كذلك رأى المدعي العام أن التشيلي كان يعاني “غيرة مَرَضية”، إذ لم يقوَ على تحمّل تخلّي نارومي عنه وبدئها علاقة جديدة مع الطالب أرتور ديل بيكولو الذي اشتُبه به في البداية، ولكن سرعان ما استُبعد من دائرة الشكوك.