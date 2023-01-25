سامباولي يريد أندي ديلور في نادي إشبيلية

لتعويض المغربي يوسف النصيري الذي يتجه إلى نانت

عرف ملف الدولي الجزائري، أندي ديلور، تطورات خلال الساعات الماضية، بعد أن أعرب المدرب الأرجنتيني لنادي اشبيلية، خورخي سامباولي عن رغبته في ضمه من نادي نيس في حالة ذهاب مهاجمه المغربي، يوسف النصيري، إلى نادي نانت الفرنسي.

كشفت مصادر إعلامية فرنسية، عن وجهة جديدة مطروحة على هداف المنتخب الوطني، أندي ديلور، خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية، بعد أن وضعه مدرب نادي إشبيلية الاسباني، خورخي سامباولي، من بين الحلول التي يريدها لأخذ مكان لاعبه، يوسف النصيري، في القاطرة الأمامية للفريق الأندلسي، خاصة أن العروض التي تلقاها النادي بشأن المهاجم المغربي تعد جد مغرية ومن الصعب مقاومتها، لهذا السبب عجل في البحث عن الحلول البديلة من أجل تعويضه وأول من فكر فيه كان الدولي الجزائري، اندي ديلور، صاحب الـ31 عاما الذي قرر الرحيل من نادي نيس في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد أن تزعزعت ثقته في الإدارة لإخلافها بوعودها في رفع أجرته.

بالمقابل، أفادت مصادر إعلامية فرنسية أن إدارة نيس تقدمت بطلب لضم المهاجم المغربي، يوسف النصيري، لتعويض أندي ديلور، ما يعزز الوجهة الاسبانية لهذا الأخير وربما يدفع الفرنسيين إلى التعامل بليونة مع ملف ديلور وإنهاء الجدل القائم.

للإشارة، فإن أندي ديلور أعطى موافقته المبدئية للالتحاق بنادي نانت، وهو يصر على اللعب في صفوف الكناري بداية من الميركاتو الجاري، لكن فريقه نيس اشترط التعاقد مع خليفته قبل التخلي عن خدماته.