سامسونغ تستعدّ لإطلاق ساعتها الذكية الجديدة

تستعدّ شركة سامسونغ لإطلاق سلسلتها الجديدة من الساعات الذكية “غالاكسي واتش 6″، بعد نجاحها في اجتياز شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام متخصصة، ستطرح سامسونغ طرازين لساعاتها الذكية الجديدة هما “سامسونج واتش 6″ و”سامسونج واتش 6 كلاسيك”.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الساعات إلى جانب هاتفي سامسونغ جالاكسي “زد فولد 5” وغالاكسي “زد فليب 5” خلال الشهرين القادمين.

وستكون ساعة “جالاكسي واتش 6” متاحة بحجمي 40 ملم و 44 ملم. وتدعم هذه الساعة الاتصال عبر البلوتوث، وقدرات الشحن اللاسلكي.