سامي عقلي: حان الوقت لدخول السوق الليبية

قال رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل سامي عقلي، الإثنين، إنه حان الوقت لتغيير النموذج الاقتصادي الوطني من خلال الولوج للأسواق المجاورة على غرار ليبيا.

واعتبر عقلي خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن السوق الليبية ناجحة ويكمن الاستثمار فيها في مجالات المواد الغذائية والخدمات والبناء.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الكونفدرالية أن الجزائر تشهد اليوم ثورة في المنظومة القانونية والبنكية من أجل تسهيل عمل المتعاملين الإقتصاديين.

وأوضح أن البيروقراطية هي أكبر عائق أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

للإشارة فقد أشرف وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، السبت، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الليبي الذي عقد بالجزائر العاصمة بمشاركة حوالي 400 متعامل اقتصادي من البلدين.

وجاء هذا المنتدى الثاني لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين لبحث وتعزيز سبل الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات .