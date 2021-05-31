-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

سامي عقلي: حان الوقت لدخول السوق الليبية

الشروق أونلاين
  • 235
  • 0
سامي عقلي: حان الوقت لدخول السوق الليبية

قال رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل سامي عقلي، الإثنين، إنه حان الوقت لتغيير النموذج الاقتصادي الوطني من خلال الولوج للأسواق المجاورة على غرار ليبيا.

واعتبر عقلي خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن السوق الليبية ناجحة ويكمن الاستثمار فيها في مجالات المواد الغذائية والخدمات والبناء.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الكونفدرالية أن الجزائر تشهد اليوم ثورة في المنظومة القانونية والبنكية من أجل تسهيل عمل المتعاملين الإقتصاديين.

وأوضح أن البيروقراطية هي أكبر عائق أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

للإشارة فقد أشرف وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، السبت، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الليبي الذي عقد بالجزائر العاصمة بمشاركة حوالي 400 متعامل اقتصادي من البلدين.

وجاء هذا المنتدى الثاني لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين لبحث وتعزيز سبل الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات .

مقالات ذات صلة
موقع دولي متخصص.. هذه هي السيارات الأكثر مبيعا في الجزائر  

موقع دولي متخصص.. هذه هي السيارات الأكثر مبيعا في الجزائر  

400 رجل أعمال يشاركون في أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري-الليبي

400 رجل أعمال يشاركون في أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري-الليبي

شركة اينور: توقيع 36 عقد تجاري لشراء الذهب من مؤسسات الشباب

شركة اينور: توقيع 36 عقد تجاري لشراء الذهب من مؤسسات الشباب

الترخيص لأصحاب قروض “أناد” باستيراد المصانع المستعملة

الترخيص لأصحاب قروض “أناد” باستيراد المصانع المستعملة

إلغاء غرامة بـ 52 مليون دولار على فرع بنك أردني بالجزائر

إلغاء غرامة بـ 52 مليون دولار على فرع بنك أردني بالجزائر

متعاملون جزائريون يوقعون اتفاقيات شراكة مع شركات الألبان الإيرلندية

متعاملون جزائريون يوقعون اتفاقيات شراكة مع شركات الألبان الإيرلندية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد