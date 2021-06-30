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رياضة

سانت إيتيان يشيد بـ”وناس” والوزير خالدي يثمّن إنجاز شبان “الخضر”

سليم.ع
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سانت إيتيان يشيد بـ”وناس” والوزير خالدي يثمّن إنجاز شبان “الخضر”

أشاد نادي سانت إيتيان الفرنسي، بالأداء الذي قدمه حارسه الجزائري نبيل وناس، في مباراة ربع نهائي كأس العرب أمام المغرب، وتألقه في ركلات الجزاء، بصده ركلتين، وقيادته لشبان “الخضر” إلى نصف النهائي.

وقال نادي سانت إيتيان، عبر تغريدة على حسابه الرسمي: ” أداء رائع من نبيل وناس والجزائريين، بعد التعادل في الوقت بدل الضائع فازوا على المغرب بركلات الترجيح.. حارسنا تصدى لركلتي ترجيح وقاد منتخبه إلى نصف النهائي “.

من جهة أخرى، ثمّن وزير الشباب والرياضة سيدعلي خالدي التأهل المحرز من طرف أشبال المدرب لاسات، ووصف التأهل إلى نصف نهائي بطولة العرب بالإنجاز.

وقال الوزير خالدي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: ” إن هذا الإنجاز المتميز يبعث على الأمل بمستقبل واعد لكرة القدم الجزائرية، فهنيئا لأبطالنا على تأهلهم المستحق ،مع تمنياتنا لهم بالمزيد من الانتصارات .. دون أن يفوتنا تجديد الدعم المطلق لمنتخباتنا الوطنية في كل الفئات والأصناف، واضعين صوب أعيننا هدفنا الأسمى، ألا وهو تشريف الجزائر.. “.

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التعليقات
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  • الصريح

    كان على رئيس الدولة أن يهناهم بهذا الانجاز العظيم و التتويج باللقب العالمي لأنها بطولة عربية عالمية وقارية و و و!!!! أمة ضحكت من جهلها الامم!

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