سانت ايتيان يفشل في ضم فوزي غولام

رفض عرض الإدارة لأنه لا يليق بسمعته

فشل نادي سانت اتيان في التعاقد مع مدافعه السابق، الدولي الجزائري، فوزي غولام، بسبب سوء تقديره من الناحية المادية.

وقدم سانت اتيان عرضا لا يليق بقيمة وسمعة الظهير الأيسر السابق لنادي نابولي الإيطالي، من ما جعله يرفض العودة إلى فريقه السابق حتى في الظروف الصعبة التي يمر بها.

علما أنه يعاني من البطالة منذ نهاية عقده مع نابولي نهاية الموسم الماضي، حيث فشل في التعاقد مع فريق جديد.

وفي ذات السياق، لام دينيس بالبير، المعلق الفرنسي الشهير، إدارة سانت ايتيان لفشلها في التعاقد مع الدولي الجزائري فوزي غولام، واعتبر ذلك نقطة سوداء.

وأوضح أن غولام كان بمقدوره مساعدة سانت ايتيان على العودة إلى الليغ1. وقال في تصريحه لـموقع “بوت فوتبول” الفرنسي ” النقطة السوداء لهذا الميركاتو في سانت ايتيان هي عدم التوقيع مع فوزي غلام. كان قادرا على تقديم الإضافة”. وأضاف: “نعلم جميعا أن اللاعب يحب الفريق ويريد العودة إليه، يستحق عقدا أفضل من الذي منح له، ما زالت مقتنعا أن اللاعب سيعود بقوة”.