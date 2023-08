“سانت جيلواز” البلجيكي يقدم لاعبه عمورة (فيديو)

أعلن نادي “سانت غيلواز” البلجيكي، الجمعة، عن ضم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة بعقد يمتد إلى غاية 2027.

ونشر النادي البلجيكي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تقديم لاعب “الخضر” عمورة، قادمًا له من نادي لوغانو السويسري.

Amoura is here. You will love the speed. 💛💙 pic.twitter.com/guh4TGJUBS

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 18, 2023