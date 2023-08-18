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رياضة

“سانت جيلواز” البلجيكي يقدم لاعبه عمورة (فيديو)

الشروق أونلاين
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“سانت جيلواز” البلجيكي يقدم لاعبه عمورة (فيديو)
تقديم اللاعب محمد الأمين عمورة

أعلن نادي “سانت غيلواز” البلجيكي، الجمعة، عن ضم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة بعقد يمتد إلى غاية 2027. 

ونشر النادي البلجيكي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تقديم لاعب “الخضر” عمورة، قادمًا له من نادي لوغانو السويسري.

وأمضى الدولي الجزائري على عقد يمتد إلى غاية 2027 مع خيار إضافة موسم آخر، حسب ما أفاد به الموقع الرسمي لنادي “سانت غيلواز” البلجيكي.

وأضاف الموقع ذاته أن صفقة اللاعب عمورة هي السابعة للنادي البلجيكي هذا الموسم. وأشار إلى أنّ إلى لاعب وفاق سطيف الأسبق سجّل مع النادي السطايفيّ 18 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة من مجموع 45 مباراة.

وانتقل نجم “الخضر” بعدها إلى نادي لوغانو السويسري سنة 2021، أين فاز بكأس سويسرا. كما سجل اللاعب المتعدد المناصب الهجومية 17 هدفا ومرر 5 أهداف من أصل 65 مباراة لعبها.

كما خاض “السريع” عمورة 14 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، سجّل خلالها 4 أهداف.

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