سانشيز: إسبانيا لا تبني مواقفها على التسريبات وتؤكد تمسكها بالناتو
وكالات
بيدرو سانشيز في قمة الناتو في واشنطن 2024

شددت إسبانيا اليوم الجمعة على تمسكها بالتزاماتها داخل حلف الناتو، رافضة التعامل مع تسريبات غير رسمية تتعلق بإجراءات محتملة ضدها من قبل واشنطن.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده “لا تعمل بناءً على رسائل بريد إلكتروني”، بل تعتمد على المواقف الرسمية للحكومات، في إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن إمكانية اتخاذ إجراءات بحق إسبانيا.

وجاء الموقف الإسباني ردًا على مذكرة داخلية في البنتاغون ناقشت خيارات لمعاقبة بعض الحلفاء، من بينها تعليق دور مدريد داخل الناتو.

كما أتت هذه التطورات في ظل خلافات داخل الحلف بشأن مستوى الدعم الذي قدمه بعض الأعضاء للولايات المتحدة خلال عملياتها العسكرية ضد إيران، خاصة ما يتعلق بإتاحة القواعد الجوية والمجال الجوي.

