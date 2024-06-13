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العالم

سانشيز يدعو إلى اعتراف جميع الدول الأوروبية بدولة فلسطين

الشروق أونلاين
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سانشيز يدعو إلى اعتراف جميع الدول الأوروبية بدولة فلسطين
أرشيف
بيدرو سانشيز

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الخميس، الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده سانشيز مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة الإسبانية مدريد.

قال سانشيز: “ندعو باقي الدول الأوروبية إلى الاعتراف بفلسطين، وهذا هو السبيل الوحيد للحلّ. وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوة بهذا الخصوص”.

وفي 4 جوان الجاري، أصبحت سلوفينيا رابع دولة أوروبية تعلن اعترافها بفلسطين، خلال أسبوع واحد. بعد كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا.

وبعد التحاق إسبانيا وإرلندا والنرويج وسلوفينيا، ارتفع تعداد الدول الأوروبية التي تعترف بدولة فلسطين إلى 13 دولة.

حيث تحظى الدولة الفلسطينية، منذ إعلان قيامها بالجزائر عام 1988، باعتراف كلّ من بولندا، التشيك، رومانيا، بلغاريا، المجر، سلوفاكيا، قبرص، ومالطا. ثم السويد في عام 2014.

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