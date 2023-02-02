سانشيز يطالب النظام المغربي بوقف الحديث عن “احتلال سبتة ومليلية”

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن النظام المغربي سيتجنّب ما اعتبره “إساءات تمسّ السيادة الإسبانية”، في إشارة إلى اعتراف المخزن بسيطرة بلاده على إقليمي مليلية وسبتة.

وقال سانشيز خلال مشاركته في اجتماع بين مسؤولي البلدين بالعاصمة المغربية الرباط:”التزامًا بالاحترام المتبادل، سنتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى الطرف الآخر. خاصة ما يتعلق بمجالات سيادتنا”.

وأبرمت الرباط اتفاقا مع مدريد، توافق بموجبه على تحويل سبتة ومليلية، إلى نقاط للمبادلات التجارية بين البلدين، تحت إشراف الجمارك الإسبانية.

وسبتة ومليلية هي الأراضي الأوروبية الوحيدة في برّ القارة الإفريقية. ويتمتّع الإقليمان بالحكم الذاتي تحت السيادة الإسبانية منذ عام 1995.