سانشيز يغادر الجزائر

الوزير الاول في توديع رئيس حكومة مملكة إسبانيا، بيدرو سانشيز، 20 جويلية 2026.

غادر رئيس حكومة مملكة إسبانيا، بيدرو سانشيز، الجزائر بعد ظهر اليوم الاثنين، 20 جويلية، وذلك عقب زيارة عمل وصداقة.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، كان في توديع سانشيز، لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، سيفي غريب، مرفوقا بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف ووزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ومستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون الدبلوماسية، عمار عبة، إلى جانب سفير الجزائر لدى مملكة إسبانيا، عبد الفتاح دغموم.

وشكلت زيارة سانشيز، التي حضي خلالها باستقبال من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما عكست الإرادة المشتركة لقائدي البلدين في مواصلة ترسيخ الحوار والشراكة بما يخدم مصالح الجزائر وإسبانيا.