سانغوينو: “هدفي الأول إعادة بناء فريق تنافسي والعودة إلى واجهة كرة اليد العالمية”

أكد الناخب الوطني الجديد للمنتخب الجزائري لكرة اليد- رجالا، الإسباني، راؤول ألونسو سانغوينو، الثلاثاء، أن أول أهدافه يتمثل في إعادة بناء منتخب تنافسي قادر على العودة إلى الواجهة ومقارعة كبار المنتخبات على أعلى مستوى.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، عبر التقني الإسباني عن اعتزازه بالثقة التي وضعتها فيه الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، مؤكدا عزمه على العمل بصرامة واحترافية من أجل إعادة بريق المنتخب الجزائري الذي كان من بين القوى البارزة في كرة اليد.

وأوضح سانغوينو أن المرحلة الأولى من عمله ستعتمد على المعاينة والتنقيب، من خلال تقييم شامل لمستوى اللاعبين بدنيا وفنيا، قصد تكوين صورة واضحة عن المجموعة وكيفية التعامل معها مستقبلا.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن المنتخب الوطني يضم لاعبين محترفين ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية، مؤكدا أن مهمته الأساسية تتمثل في خلق انسجام بين المحليين والمحترفين لبناء فريق متوازن وتنافسي.

كما أوضح أنه تأثر بمدرستي كرة اليد الإسبانية والألمانية، غير أنه لا ينحاز لأسلوب معين، مبرزا أنه يسعى للاستفادة من أفضل ما في المدرستين وتكييفه مع خصوصية المنتخب الجزائري من أجل تشكيل فريق بروح جزائرية.

ويرتبط المدرب الإسباني بعقد يمتد لسنتين مع الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، حيث سيعمل رفقة طاقم فني محلي يضم الدوليين السابقين، عبد الغاني لوكيل كمساعد مدرب وسفيان ليمام مدربا للحراس.

وأكد سانغوينو أن تحقيق النتائج يتطلب أولا بناء قاعدة صلبة داخل المجموعة، عبر توفير الاستقرار والاستمرارية، مشيرا إلى أن هذا سيكون أساس مشروعه مع “الخضر”.

وفي ما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي ستقام شهر أوت لمقبل، أكد التقني الإسباني أنه يملك الوقت الكافي لتحضير فريق قوي وتنافسي قبل موعد الألعاب في تارنتو.