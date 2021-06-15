سان داونز الجنوب إفريقي يريد أمير سعيود

اللاعب لم يجدد عقده مع شباب بلوزداد

أصبح أمير سعيود محط أطماع أكبر أندية القارة السمراء التي تريد التعاقد معه خلال فترة التحويلات الصيفية القادمة، بعد موسم استثنائي نجح فيه في خطف الأنظار مع شباب بلوزداد في رابطة أبطال إفريقيا.

كشف مصدر إعلامي عن اهتمام نادي سان داونز الجنوب إفريقي بضم صانع ألعاب المنتخب الوطني المحلي وشباب بلوزداد،أمير سعيود، لتعزيز خط هجومه تحسبا للموسم المقبل.

وحسب ذات المصدر، فإن نادي سان دانوز دخل في مفاوضات مع وكيل أعمال، أمير سعيود، مستغلا عدم تجديد هذا الأخير لعقده مع شباب بلوزداد، علما أن فترة عقده ستنتهي يوم 2 جويلية القادم.

و تسعى عدة فرق إفريقية وعربية خطف “سعيود” من شباب بلوزداد، خصوصا بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في رابطة أبطال إفريقيا، ومساهمته في بلوغ ربع نهائي هذه المسابقة بفضل أهدافه الحاسمة، حيث تمكن من البصم على ثمانية أهداف وتمريرتان حاسمتان، كما كان قريبا من قيادة الشباب إلى المربع الذهبي لولا عامل الحظ الذي كان حليف لترجي الرياضي التونسي، بعدما أن غادر البطولة على يده عن طريق ركلات الترجيح، والمعلوم أن شباب بلوزداد تفوق في مباراة الذهاب بالجزائر بهدفين لصفر،و انهزم في لقاء العودة في تونس بنفس النتيجة. للإشارة، إن نادي سان داونز هو ملك لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاف، رجل الأعمال، الثري، باتريس موتسيبي.