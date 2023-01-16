سايحي: استلام 90 مستشفى بداية من السنة الجارية

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن قطاعه سيستلم بداية من السنة الجارية 90 مستشفى في مختلف التخصصات وعبر كافة القطر الجزائري.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج “فوروم الأولى”، الإثنين، كشف الوزير عن استلام 16 مستشفى السنة الفارطة، في انتظار استلام 90 مستشفى بداية من هذه السنة وعبر مختلف الولايات.

وفي السياق ذاته، قال سايحي أنه بعد سنة سيكون للجزائر مستشفى متخصص في طب الأطفال وآخر في الحروق ببابا احسن في العاصمة وهذا في إطار إنشاء مستشفيات متخصصة.

كما تحدث الوزير عن إنشاء أقطاب طبية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أنه سيكون للقطاع مختصين دائمين في الجنوب بكامله ابتداء من جانفي 2024.

وأوضح ضيف الفوروم أن مصالحه قامت بتشخيص الإحتياجات التي يعرفها الجنوب والهضاب العليا في المجال الصحي، حيث يتعلق أغلبها ببعض الأمراض المستعصية كالأعصاب والقلب والعيون وغيرها.

وعن طريقة تسيير هذه الأقطاب، قال سايحي أنها ستكون بمساعدة المستشفيات الجامعية التي ستأخذ على عاتقها هذه المهمة إلى غاية تمكن هذه الأخيرة من أخذ التجارب والخبرات.

وحول المستشفيات المختصة في الإستعجالات، أكد الوزير أنه ومنذ قرار الرئيس القاضي باستقلاليتها أصبحت للقطاع 5 مستشفيات متخصصة في الإتسعجالات بكل من: عنابة، معسكر، باتنة، وهران والجزائر.

وفي هذ الصدد، نوه الوزير إلى تخصيص جناح مختص في الاستعجالات عند بناء كل مستشفى، كما سيكون قسم استعجالات مخصص للكبار وآخر للأطفال.