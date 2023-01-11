سايحي: القوانين الأساسية ستقدّم حلولا مناسبة لقطاع الصحة

أكد على إعطاء سلك البيولوجيين المكانة المستحقة

شدّد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الأربعاء، على أنّ قانون الصحة الجديد سيحسم مشاكل القطاع، ولدى اجتماعه بأعضاء النقابة المستقلة للبيولوجيين في الصحة العمومية، أكّد الوزير ضرورة “إعطاء سلك البيولوجيين المكانة الطبية التي يستحقها ضمن المنظومة الصحية في بلادنا من خلال تطويره وتحسينه، لاسيما عن طريق التوجه نحو مجال البحث العلمي”، مبديا “دعمه لهذه الفئة التي تقوم بدور كبير رغم المشاكل والصعوبات المطروحة”.

وتابع مجدّدا: “قرار إعادة النظر في القوانين الأساسية التي تحكم القطاع ستساهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من قبل نقابات القطاع، لاسيما قانون الصحة الجديد”.

من جانبه، طرح نقابيو البيولوجيين “عددا من القضايا المطروحة وعلى رأسها ضرورة تسوية وضعية ملحقي مخابر الصحة من خلال إيجاد حل لمشكل حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية عن طريق تمكينهم من الاستفادة من الترقية بصفة آلية، بالإضافة إلى إعادة النظر في المهام الموكلة إليهم في نطاق عملهم وصلاحياتهم”.

وأكدت النقابة على “أهمية منح الأولوية والمكانة اللازمة لفئة البيولوجيين بالنظر إلى الدور الهام الذي يلعبونه في القطاع الصحي”.

من جانبه، أبرز سايحي أنّ “أبواب التشاور ستبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين في قطاع الصحة في سبيل تطوير وتحسين أداء المنظومة الصحية”، معرباً عن استعداد دائرته الوزارية في “حل كل المشاكل العالقة في القطاع بهدف تحسين ظروف جميع مهنيي الصحة وضمان التكفل الأمثل بالمريض”.