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سايحي: رقم تعريف وطني لمتابعة ملف كل مريض

الشروق أونلاين
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سايحي: رقم تعريف وطني لمتابعة ملف كل مريض
أرشيف
وزير الصحة

تحدث وزير الصحة عبد الحق سايحي عن سعي مصالحه إلى رقمنة القطاع واستحداث رقم تعريف وطني يسهل رحلة علاج المريض.

وخلال اللقاء الذي جمعه بمدراء الصحة للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها، الإثنين، قال سايحي إن مصالحه تطمح إلى الوصول لصفر ورقي على مستوى كافة المؤسسات الصحية.

وأوضح الوزير أن الغاية من ذلك هو التسهيل على المريض وهذا من خلال ملف رقمي يتبعه أينما ذهب ولا يكون بحاجة في كل مرة إلى القيام بالتحاليل أو الأشعة وغيرها.

وتابع سايحي أن هذا الملف سيسمح للطبيب بمتابعة المرضي والمرجعية في ذلك هو رقم التعريف الوطني الذي سيتبعه في كل مرة.

وزير الصحة الجديد يعلن عن ورقة طريق للنهوض بالقطاع

سبعة محاور أساسية سيعتمد عليها وزير الصحة الجديد عبد الحق سايحي في خطة عمله، للنهوض بالقطاع وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمريض.

فحسب بيان للوزارة،  في 20 سبتمبر 2022، عرضه الوزير سايحي  في اجتماع مع إطارات القطاع، ورقة طريق تحمل تسمية مخطط عمل للمريض “PAM”. وهي ترتكز على 7 محاور أساسية.

“ويهدف هذا المخطط إلى النهوض بالقطاع، وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمريض. بالإضافة إلى تحسين الوضعية المهنية للمستخدمين، وفتح فضاء للحوار والتشاور”، يضيف البيان.

وقد دعا الوزير مسؤولي مختلف المؤسسات الصحية، إلى العمل على تنفيذ ما تضمنته ورقة الطريق، لصالح خدمة المريض والمستخدمين. مؤكدا اتخاذ إجراءات لصالح مهنيي القطاع.

المحاور الـ7 لخطة عمل وزير الصحة:

  • توفير وضمان النظافة في المستشفيات، استقبال وتنظيم المواعيد الخاصة بالمريض، المخطط الوطني للاستعجالات، توفير الأدوية، وقابلية تشغيل وسائل التشخيص.
  • مخطط اتصال ومخطط وطني للوقاية، وتطوير الخدمات الطبية.
  • وضعية العمال، الحوار الاجتماعي، المسار الوظيفي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعد التشاور مع الشريك الاجتماعي لتحسين المسار المهني الموظفين.
  • تدعيم الكفاءات بالاعتماد على مخطط التكوين المستمر، من خلال تقديم دورات تدريبية بالخارج. وإنشاء خلية تكوين على مستوى كل المؤسسات العمومية للصحة.
  • تطهير الوضعية المالية وإعادة هيكلة ديون المستشفيات تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر، والتي تمت تسويتها، ليتسنى لهذه المؤسسات التكفل باحتياجات الهياكل الصحية.
  • تسيير الإستعجالات الطبية والجراحية، واللجوء إلى استعمال هياكل جوارية للفحص والكشف والمتابعة.
  • مرافقة إنشاء أقطاب نشاط صحي من خلال الرعاية والتوأمة.
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