سايحي يبحث مع ممثلة المنظمة الدولية للهجرة سبل تعزيز الرعاية الصحية للاجئين

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء الثلاثاء، ممثلة المنظمة الدولية للهجرة لدى الجزائر، لاليني فيراسامي، بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، في لقاء خُصص لاستعراض برامج التعاون القائمة وسبل تعزيزها لتحسين الرعاية الصحية لفائدة اللاجئين.

وأشادت فيراسامي خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التكفل باللاجئين، معتبرة إياها نموذجًا حيًا للإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الطبية الفعالة التي تقدم لمختلف الجنسيات على الأراضي الجزائرية.

ومن جهته، قدّم الوزير سايحي عرضًا مفصلًا حول الجهود التي تبذلها الدولة لضمان العلاج والخدمات الطبية الأساسية داخل المؤسسات الصحية، مشيرًا إلى الدعم اللوجستي والإنساني الكبير الذي توفره الجزائر في هذا الإطار.

كما أبرز الوزير أهمية إنشاء مركز دولي للتلقيح ومكافحة الأمراض الاستوائية في الجزائر، لتقديم خدمات صحية نوعية، خصوصًا لفائدة بلدان منطقة الساحل، من خلال تعزيز التلقيح والتكفل بالأمراض الوبائية.

ومن جانبها، أعربت ممثلة المنظمة عن استعداد هيئتها لتقديم دعم لوجستي وطبي، يهدف إلى تقليص مخاطر انتشار الأمراض المعدية وسط اللاجئين، مؤكدة التزام المنظمة بتوسيع مجالات التعاون الصحي مع الجزائر.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد مذكرة تفاهم ثنائية، سيتم توقيعها قريبًا، بهدف توثيق التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين في مجالات الصحة والرعاية الإنسانية، بما يعكس روح التضامن الدولي التي تلتزم بها الجزائر.