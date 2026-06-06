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الجزائر

سايحي يبحث مع نظيرته الباراغوانية تعزيز التعاون في هذه المجالات

الشروق أونلاين
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سايحي يبحث مع نظيرته الباراغوانية تعزيز التعاون في هذه المجالات
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
جانب من اللقاء

بحث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، مع وزيرة العمل بجمهورية باراغواي مونيكا ريكالدي دي جاكومي، آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في مجالات تفتيش العمل وتبادل الخبرات والتجارب المهنية ذات الصلة.

وحسب بيان للوزارة، جرى هذا اللقاء على هامش مشاركة الوزير الجزائري في أشغال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 جوان 2026، حيث شكّل فرصة لبحث سبل تطوير التعاون بين الجزائر وباراغواي في مجالات العمل والحماية الاجتماعية.

وخلال المحادثات، شددت الجانبان على أهمية توطيد العلاقات المهنية بين البلدين الصديقين وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق، بما يسمح بتبادل الخبرات في مجال تنظيم سوق العمل وآليات تفتيش العمل.

وأعربت الوزيرة الباراغوانية عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تنظيم سوق العمل وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، معبرة عن اهتمام بلادها بالاستفادة من التجربة الجزائرية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

من جهته، أكد الوزير الجزائري استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها وتجربتها في مجال تفتيش العمل، وكذا مختلف الآليات المعتمدة لضمان الامتثال للتشريعات المهنية، مجدداً حرص الجزائر على تعزيز الشراكات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

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