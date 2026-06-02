سايحي يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون في قطاع العمل والضمان الاجتماعي

على هامش أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف

استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، مع وزير العمل المصري، حسن رداد إبراهيم السيد، واقع وآفاق التعاون الجزائري–المصري في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.

وحسب ذات المصدر، أكد الوزيران خلال اللقاء الذي جرى اليوم صباح يوم الثلاثاء 2 جوان، “أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–المصرية، مع مواصلة دراسة ملف الضمان الاجتماعي من قبل خبراء البلدين.”

كما تناولت المحادثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، “فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وبحث سبل الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكوين والتأهيل بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.”

واستعرض سايحي خلال اللقاء الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر، لاسيما في مجالات الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية وتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل، إلى جانب إبراز دور مؤسسات التكوين المتخصصة في تعزيز الكفاءات الوطنية.

الجانبان تطرقا كذلك إلى تجربتي البلدين في مجال التكوين المهني، من خلال مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير آليات التكوين والتأهيل بما يعزز الربط بين التكوين والتشغيل.

وشملت المباحثات أيضا عرض التجربة الجزائرية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية باعتماد مختلف آليات الحماية والدعم الاجتماعي ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل عبر تطوير الأشكال الجديدة للتشغيل.