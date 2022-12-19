سايحي يتعهد يتوفير الحماية القانونية لأطباء التخذير

وعد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بتجسيد عديد المطالب المرفوعة من قبل النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش، على رأسها إنشاء مدرسة وطنية عليا للسلك، مع ضمان الحماية القانونية لهم خلال أدائهم لمهامهم.

وجاء هذا خلال استقبال وزير الصحة لأعضاء النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية، في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين وضعية القطاع ومهنييه.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى جملة المطالب المطروحة من قبل أعضاء النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية، والمتعلقة بإعادة النظر في التسمية، إنشاء مدرسة وطنية عليا، تحديد المهام بدقة وفق ما يتماشى مع المهام الحقيقية للسلك في الواقع، توفير الحماية القانونية والهوية المهنية وفق القانون الأساسي للسلك.

وأبدى الوزير في رده على انشغالات النقابة، دعمه للمطالب المرفوعة ،مؤكدًا على ضرورة استغلال فرصة إعادة النظر في القوانين الأساسية التي تحكم الصحة قصد اثرائها مع اللجنة المتخصصة بما يخدم مصلحة مستخدمي القطاع و المريض.

كما أشار الوزير إلى تجسيد عديد المطالب المرفوعة من قبل النقابة، مع الدعوة إلى الإسراع في إصدار المدونة الخاصة بهم ضمن القانون الأساسي الذي يحكمهم.