سايحي يشرف على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لسنة 2025

لفائدة مسيّري قطاع الصحة

أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الأحد، على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لسنة 2025، الموجهة لفائدة مسيّري قطاع الصحة، والمنعقدة من 27 إلى 29 جويلية، تحت عنوان “آليات تحديث التسيير الاستشفائي”، وذلك على مستوى المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة عبر تقنية التحاضر المرئي، أكد الوزير أهمية هذه التظاهرة العلمية في سياق تنفيذ برنامج مخطط التكفل بالمريض، مشددًا على ضرورة تعزيز مهارات وكفاءات الإطارات المسيرة، ومثمنًا جهودهم المتواصلة في سبيل تطوير المنظومة الصحية.

وأشار سايحي إلى أن الجامعة الصيفية لهذا العام تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

1. إبراز جهود المسيّرين في ظل التحولات الجارية في القطاع؛ 2. خلق فضاء لتبادل الخبرات والكفاءات؛ 3. التأكيد على الدور المحوري للمسيّر الصحي في تحسين الأداء بغض النظر عن موقعه.

وأوضح الوزير أن اختيار موضوع الدورة التكوينية جاء بطابع عملي وواقعي، حيث تشمل محاورها الأساسية الآليات الحديثة للتسيير الصحي، إدماج التكنولوجيات الحديثة، ورقمنة المسارات الصحية، مثل الملف الصحي الإلكتروني، واعتماد المعرف الوطني الصحي، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل رافعة نوعية لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وتُحتضن فعاليات الجامعة الصيفية من قبل المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، إلى جانب المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي في جيجل، وهران، مستغانم، والمعهد الوطني لتكوين القابلات بعنابة، حيث يشارك في التظاهرة أكثر من 530 إطارًا حضورياً، إضافة إلى أزيد من 1000 مشارك عن بعد من مختلف ولايات الوطن.

وتشمل محاور التكوين الرئيسية:

أدوات تحديث التسيير الاستشفائي وإتقان مناجمنت المشاريع.

الاتصال المؤسساتي.

الرقمنة ومتطلبات التحول الرقمي في المؤسسات الصحية.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الصحة إلى مواصلة العمل بعزيمة لتحقيق الأهداف المسطرة، مشيدًا بالكفاءة العالية التي أبانت عنها الإطارات الشابة، ومعربًا عن شكره وتقديره لجميع المساهمين في النهوض بالقطاع الصحي، ومتمنيًا النجاح لأشغال الجامعة الصيفية.