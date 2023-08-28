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الجزائر
تعرضت لحادث إنفجار قارورة غاز البوتان..

سايحي يطمئن هاتفيا على صحة جزائرية بتونس

الشروق أونلاين
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سايحي يطمئن هاتفيا على صحة جزائرية بتونس
وزير الصحة عبد الحق سايحي

اتصل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، الإثنين، بسفير الجزائر لدى تونس للإطمئنان على الحالة الصحية لجزائرية تعرضت لحادث إنفجار قارورة غاز البوتان . 

وتعرضت العائلة الجزائرية التي كانت في رحلة سياحية إلى تونس لحادث إنفجار قارورة غاز البوتان. حسبما أفاد به بيان وزارة الصحة.

وأضاف البيان أن هذا الحادث أدى إلى “وفاة الأب متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة وإصابة الأم بحروق خطيرة”.

وأمر الوزير سايحي “بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسخير الإمكانيات الضرورية لنقل الأم. وتحويلها إلى مستشفى زرالدة المتخصص في الحروق الكبرى قصد تلقي العلاج”.

وكشف المصدر ذاته أنه تعذر نقل “الأم” إلى الجزائر وذلك بقرار من الأطباء بعدم نقلها في الوقت الحالي. كما تقدم الوزير الذي يتابع حالتها عن كثب بتعازيه الخالصة للعائلة.

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