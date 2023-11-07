سبائك ذهبية وأوراق نقدية غضبا من الاتحاد الأوروبي

أبدى أنصار فريق بوروسيا دورتموند الألماني غضبهم من الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، على طريقتهم الخاصّة.

حدث ذلك خلال مباراة فرق بوروسيا دورتموند وضيفه نادي نيوكاسل الإنجليزي مساء الثلاثاء، لِحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

ورشق أنصار دورتموند أرضية الميدان بِمُجسّمات ترمز إلى السّبائك الذهبية، وصرّات النقود، وأوراق مالية. كما علّقوا لافتة في المدرّجات، كتبوا عليها: “أنتم لا تهتمّوا بِالرّياضة.. كلّ ما يهمّكم هو جمع المال”.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن مُشجّعي فريق دورتموند غاضبون من الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، الذي يعتزم “تثوير” منافسة رابطة أبطال أوروبا، ورفع العائدات المالية.

وتابع المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني هذه المباراة، من دكّة بدلاء فريقه بوروسيا دورتموند. وقد انتهت لِمصلحة مُمثّل الكرة الألمانية بِثنائية نظيفة.

وعن الفوج ذاته، تغلّب فريق ميلان آسي الإيطالي بِنتيجة (2-1) على الزّائر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقبل جولتَين عن إسدال السّتار، تشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- بوروسيا دورتموند 7ن

2- باريس سان جيرمان 6ن

3- ميلان آسي 5ن

4- نيوكاسل 4ن

وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف لِثمن نهائي رابطة الأبطال، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى مسابقة الدوري الأوروبي، ويخرج مُتذيّل الترتيب من السّباق.