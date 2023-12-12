سباق على طريق هيريس بفرنسا.. الجزائري بن ستيتي يحتل المركز الثاني

حلّ العداء الجزائري أنيس بن ستيتي في المركز الثاني لسباق 10 كلم على طريق هيريس، بفرنسا، بعد تحقيقه لتوقيت قدره 28 دقيقة و47 ثانية .

وعاد المركز الأول في هذا السباق للعداء الفرنسي سيمون بيدار بزمن قده 28د و26 ثا، فيما حل العداء نيكولاس ماري دارو في المركز الثالث بتوقيت 28 د و52 ثا .

وفي سباق 5 كلم، احتل الجزائري عبد الرحمان عنو المركز الثاني بزمن قدره 14د و13ثا، وحلّ مواطنه عبد الحميد زريفي في المركز الثالث بـ14د و43 ثا، أما المركز الأول فعاد للعداء الفرنسي سيمون بيدار بـ14 د و11ثا.