سباليتي مدربا جديدا لمنتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين لوتشانو سباليتي مدربا جديدا للمنتخب الأول، خلفا لروبرتو مانشيني المستقيل من منصبه.

وحسب الاتحاد الإيطالي فإن المدرب سباليتي سيستلم مهامه ابتداء من الفاتح سبتمبر المقبل.

وسيتم تقديم سباليتي رسميا مدربا جديدا لأبطال العالم 4 مرات في مركز كوفيرتشيانو التدريبي الخاص بالمنتخب قبل المباراتين ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، وفق ما أفاد به الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

🚨 بيان رسمي توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق مع لوتشيانو سباليتي لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني. سيتولى السيد سباليتي المهمة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، وسيتم تقديمه رسميًا في معسكر الآتزوري المقرر عقده في الأيام الأولى من سبتمبر.#الآتزوري 🇮🇹 pic.twitter.com/0K3wQkA8lQ — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) August 18, 2023

وسيكون سباليتي مطالبا بإعادة المنتخب الإيطالي إلى السكة الصحيحة عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.