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رياضة

سباليتي مدربا جديدا لمنتخب إيطاليا

عمر سلامي
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سباليتي مدربا جديدا لمنتخب إيطاليا
ح.م
المدرب سباليتي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين لوتشانو سباليتي مدربا جديدا للمنتخب الأول، خلفا لروبرتو مانشيني المستقيل من منصبه.
وحسب الاتحاد الإيطالي فإن  المدرب سباليتي سيستلم مهامه ابتداء من الفاتح سبتمبر المقبل.

وسيتم تقديم سباليتي رسميا مدربا جديدا لأبطال العالم 4 مرات في مركز كوفيرتشيانو التدريبي الخاص بالمنتخب قبل المباراتين ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، وفق ما أفاد به الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وسيكون سباليتي مطالبا بإعادة المنتخب الإيطالي إلى السكة الصحيحة عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

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