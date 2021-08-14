سباليتي يأمل في عودة سريعة لغلام إلى الملاعب

بعد تماثله للشفاء التام من الإصابة التي يعاني منها

يأمل المدرب الجديد لنادي نابولي الإيطالي، لوتشيانو سباليتي في عودة سريعة للدولي الجزائري فوزي غلام إلى الميادين، وتماثله للشفاء التام من الإصابة التي يعاني منها.

وكان غلام قد استأنف التدريبات مع نادي نابولي خلال الأسبوع المنصرم، وبالرغم من أنه بدأ العمل الجماعي التكتيكي، إلا أن الدولي الجزائري يواصل القيام بتمارين فردية لاستعادة لياقته بعد غياب دام خمسة أشهر.

ويعاني نابولي الإيطالي من قلة الخيارات على الجهة اليسرى من الدفاع، حيث لا يملك الفريق سوى خيار واحد فقط على الجناح الأيسر الدفاعي، ويتعلق الامر بماريو روي، ولهذا يأمل لوتشيانو سباليتي في أن يكون قادرا على الاعتماد على الدولي الجزائري اللاعب السابق لسانت إتيان الفرنسي خلال مباريات هذا الموسم.

وتدرب غلام جزئيا مع فريق نابولي هذا الأسبوع استعدادا للموسم الرياضي الجديد، هذه الأخبار كانت جيدة بالنسبة للاعب وأيضا المدرب سباليتي.

تجدر الإشارة إلى أنه وبينما بدا أنه استعاد أفضل مستوياته في بداية الموسم المنصرم، تعرض غلام مرة أخرى بإصابة في الركبة، وبالضبط لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في مارس الماضي، ما اضطره للخضوع مجددا إلى عملية تأهيل مع الطاقم الطبي لاستئناف المنافسة الرسمية في بداية الموسم الجديد.