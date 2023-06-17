“سبايدر مان” ممنوع في الإمارات لهذا السبب

منعت السلطات الإماراتية عرض فيلم “سبايدر مان: أكروس ذا سبايدر فيرس”، بسبب عبارة وردت في مشهد منه قالت أنها تخالف قيم الدولة.

وبعد إثارته للكثير من الجدل أكد مجلس الإمارات للإعلام في حسابه الرسمي عبر تويتر، أنه “لن يسمح بتداول أو نشر محتوى مخالف لقيم ومبادئ دولة الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة”.

تنويه: يعمل مجلس الإمارات للإعلام على متابعة وتقييم المحتوى الإعلامي المتداول محلياً، ويؤكد المجلس بأنه لن يسمح بتداول أو نشر محتوى مخالف لقيم ومبادئ دولة الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة. — مجلس الإمارات للإعلام (@uaemro) June 12, 2023

وكشفت مجلة فارايتي، أن فيلم “سبايدر مان: أكروس ذا سبايدر فيرس” لن يتم عرضه في الإمارات بسبب عدم موافقة الجهات الرقابية، وذلك بعد جدل واسع على مدار الأيام الأخيرة بسبب عبارة “احموا الأطفال المتحولين جنسيًا” خلال أحد المشاهد في الفيلم.

وذكرت أن تلك العبارة التي ظهرت على لافتة في خلفية أحد المشاهد، ربما تكون أحد الأسباب التي تسببت في منع عرض الفيلم.

يأتي الحظر قبل أيام فقط من عرض الفيلم الذي أنتجته شركة “سوني”، والمقرر يوم 22 جوان الجاري.

وحظرت دول أخرى الفيلم الذي يعد ضمن سلسلة “توي ستوري”، مثل السعودية والكويت وماليزيا.