سبعة أندية من الرابطة الثانية مهددة بخصم نقاط من رصيدها

بسبب عدم تسوية الغرامات المالية المسلطة عليها

سبعة أندية من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم (هواة) مهددة بخصم نقاط من رصيدها بسبب عدم تسوية الغرامات المالية المسلطة عليها، حسب ما أعلنته، الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة.

ويوضح نفس المصدر، أن الأندية المهددة هي: وداد بوفاريك، صفاء الخميس، نجم التلاغمة، مولودية قسنطينة، رائد القبة، جمعية عين مليلة، اتحاد الشاوية.

وتشير الهيئة الكروية المكلفة بتسيير المنافسة بأن “كل هذه الأندية تلقت دعوة من اللجنة المعنية لإحاطتها علما بالقرار قبل تطبيق المادة 133 من قانون البطولات الوطنية للهواة. وتبقى هذه الأندية مهددة بخصم نقطة من رصيدها العام، لكل تأخير شهري”.

وألح المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية خلال اجتماعه المنعقد بمقر الرابطة بالجزائر العاصمة على “ضرورة التطبيق الصارم للنص القانوني الذي يندرج في إطار الحفاظ على الروح الرياضية للمنافسة”.

من جهة أخرى، درس المكتب التنفيذي وضعية بطولة الرابطة الثانية قبل خمس جولات عن نهاية الموسم المقرر جولتها الثلاثين والأخيرة يوم السبت 3 يونيو بالنسبة لمجموعة “وسط-شرق”.

ودعا مكتب الرابطة كل الأندية التحلي بعقلانية والحيطة والروح الرياضية خلال هذه المرحلة التي تطغى عليها رهانات الصعود والنزول. من جهة أخرى، تحيط الهيئة الكروية علما بأن حقوق المشاركة الخاصة بالأصناف الشبانية (أقل من 15 وأقل من 17 سنة) المشاركة في بطولات الأقسام الجهوية بالنسبة للموسم، 2022-2023 قد تم تسديدها من طرف الرابطة الوطنية للهواة. وتختم الرابطة بيانها بأنه تم تسوية مستحقات رسميي المباريات بالنسبة لشهري جانفي وفيفري 2023، بينما مستحقات شهري مارس وأفريل 2023 في طريقها للتسوية قبل نهاية شهر ماي الجاري.