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الجزائر
حالة المصابين استدعت إجلاءهم إلى المستشفى

سبعة جرحى في شجار بطابور الحليب في خنشلة

طارق.م
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سبعة جرحى في شجار بطابور الحليب في خنشلة
أرشيف

أصيب السبت، سبعة أشخاص تراوحت أعمارهم ما بين الـ40 والـ55 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة، اثنان منهم وصف الطاقم الطبي، بالمستشفى الجديد، الشاذلي بن جديد بششار، حالتهما بالحرجة، استدعت التكفل الطبي بهما، وهذا بعد مشادة عنيفة، بين مجموعة من المواطنين، كانوا ضمن طابور خاص بشراء حليب الأكياس بأحد المحلات التجارية، بوسط مدينة ششار، جنوب ولاية خنشلة، وقد تدخلت مصالح الأمن، على الفور وتم تفريق المتشاجرين ونقل الجرحى إلى المصحات.
وأشارت مصادر “الشروق”، من مدينة ششار، أن مواطني المنطقة، افتقدوا في اليومين الماضيين الحليب نهائيا، وبعد انتشار خبر توفر أكياس الحليب بأحد المحلات التجارية، بوسط المدينة، سارعوا إلى اقتناء هذه المادة الأساسية، لا سيما في شهر رمضان، ليجد الجميع أنفسهم مجبرين على الانضمام لطابور طويل وغير منظم من المواطنين، في محاولة للظفر بكيس واحد، يشفي غليلهم، وأمام نقص المادة، وبداية قلتها بالمحل، نشبت مشادة بين المواطنين، استعمل فيها عدد من المشاركين في الشجار الأسلحة البيضاء من حجارة وعصي، انتهت بإصابة سبعة أشخاص، بجروح بين البليغة والمتفاوتة الخطورة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى، ليتدخل مصالح الأمن ما حال دون تأزم الوضع.

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