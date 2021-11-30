سبعيني يقتل زوجته ويحاول الانتحار بأم البواقي

الجاني المفترض والضحية كلاهما من الصم ـ البكم

اهتزت مشاعر سكان بلدية واد نيني الواقعة في أقصى الجهة الجنوبية لإقليم ولاية أم البواقي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، على وقع مأساة عائلية حقيقية، بعد ما أقدم شيخ يبلغ من العمر 71 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة كونه أبكم وأصّم، على قتل زوجته التي تعاني من نفس الإعاقة، والبالغة من العمر 47 سنة، بضربة آلة حادة على مستوى مؤخرة الرأس، كانت كافية لإزهاق روحها، فيما حاول بعدها وضع حد لحياته والانتحار بواسطة سكين غرزها في بطنه، إلاّ أنه أسعف ونقل إلى المستشفى.

ذكرت مصادر متطابقة من عين المكان، أن شجارا لازالت أسبابه مجهولة، يكون قد نشب بين الزوج الذي هو أبكم وأصّم وزوجته التي تعاني من نفس الإعاقة، ليتطور بعدها، وينتهي بجريمة قتل، بعد ما أقدم الزوج الذي كان في قمّة الغضب، على توجيه ضربة قاتلة بآلة حادة أصاب خلالها الضحية على مؤخرة الرأس، ما تسبب في سقوطها أرضا متعرضة لنزيف داخلي، وتفارق الحياة، ليحاول بعدها الانتحار حسب نفس المصادر، بطعن بطنه بخنجر، إلاّ أنه فشل في ذلك بعد ما تم إسعافه ونقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى فكيرينة، قبل تحويله إلى مستشفى زرداني صالح بمدينة عين البيضاء، لتلقي العلاج.

وفور تلقيهم خبر وقوع الجريمة النكراء، تنقل أفراد فرقة الدرك الوطني مدعومين بفرقة من الشرطة العلمية للدرك الوطني، إلى بيت الزوجين، أين باشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم بحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء، انطلاقا من معاينة جثّة الضحية ورفع البصمات وكل الآثار التي من شأنها إفادتهم في مجريات التحقيق، قبل أن يتم نقل جثّة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بغرض عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وقد خلفّت هذه الجريمة حالة من الاستغراب والدهشة في أوساط سكان واد نيني، الذين تنقل العشرات منهم نحو بيت الزوجين، متسائلين عن الظروف والأسباب التي دفعت بالزوج المسّن والمعوق إلى قتل زوجته التي كانت تخدمه بتلك الطريقة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الدرك الوطني لبلدية واد نيني.