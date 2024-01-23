سبع سنوات سجنا للمتطاول على الدين الإسلامي ببومرداس

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء بومرداس، الثلاثاء، حكما يدين مقاولا من منطقة بني عمران بعقوبة 7 سنوات سجنا، بعد أن طالبت النيابة بتسليط عقوبة السجن المؤبد في حقه، عن مجموعة تهم تعلقت بالانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة، الوحدة الوطنية والسلامة الترابية، مع الإساءة إلى المعلوم من الدين والأنبياء والرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، إلى جانب جرم الإشادة بالأعمال الإرهابية وإهانة الجيش الوطني الشعبي، مع التحريض العلني على التمييز، وخطاب الكراهية، الترويج والنشر العمدي لأخبار كاذبة، ومغرضة بين الجمهور، من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن معلومات وردت إلى مصالح في بودواو، تفيد أن المتهم متورط ضمن حركة إرهابية ويتعلق الأمر بـ”الماك”. ومن خلال التحريات، تبين أن المتهم كان يتابع خطابات رئيس التنظيم الإرهابي فرحات مهني، ثم يقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما كان يتبادل المناشير من بينها مناشير مسيئة إلى الدين الإسلامي، فضلا عن قيامه بتدنيس الراية الوطنية مع الإساءة إلى رموز الدولة، كما قام هذا الأخير باستصدار بطاقة تعريف وطنية مزعومة خاصة بالتنظيم المذكور. كما قام المدان بتسجيل نفسه في صفحة إخبارية لـ”الماك”، بهدف نشر أفكار التنظيم المنادية إلى استقلال منطقة القبائل.

وقد تبين من خلال التحقيقات، أن المتهم كان يستغل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفايس بوك”، بمشاركة عدد من العناصر الناشطة في فرنسا، في عرض مناشير مساندة لحركة “الماك” الإرهابية ورئيسها فرحات مهني.

واعترف المدان أنه شخص ملحد، وكان يقوم على مدار الفترة الممتدة بين سنتي 2019 وحتى توقيفه سنة 2022، بنشر مواد محرضة متعلقة بالتنظيم الإرهابي المتطرف، من بينها “أنا متضامن مع فرحات مهني، ومتضامن مع فكرة انفصال القبائل”، “أنا من الماك وفخور بكوني من الماك”. إلى جانب مناشير أخرى تمس بالشعائر الدينية، منها سب الجلالة، وكذلك التطاول على رسول الله، صلى الله عليه سلم. وهي الوقائع التي وصفتها النيابة بـ”الخطيرة”، ملتمسة السجن المؤبد في حق المتهم.