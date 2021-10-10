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رياضة

سبقاق: الآن استوعبت كلام رئيس الجمهورية عن العصابة

سليم.ع
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سبقاق: الآن استوعبت كلام رئيس الجمهورية عن العصابة
ح.م
وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق

عبّر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن أسفه الشديد للوضعية التي آل إليها ملعب تشاكر في البليدة، مؤكدا بأن العصابة ليست أشخاصا فقط بل هي ثقافة عقلية.

وقال سبقاق في تصريح له قبل تنقل المنتخب الوطني إلى النيجر: ” الآن إستوعبت مفهوم العصابة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، فالعصابة ليست أشخاصا فقط بل ثقافة وعقلية”.

وأضاف سبقاق بخصوص كارثة ملعب تشاكر أنه متأسف للوضع الذي آل إليه بلد بحجم الجزائر، مؤكدا في ذات السياق أن الفاف ستتكفل بملعب تشاكر من الآن فصاعدا، لإمتلاكها المتطلبات التي تمكنها من تجهيز الملعب”.

وقال سبقاق أنه يشعر بما تشعر به كل جماهير المنتخب الوطني، بسبب الأرضية السيئة لملعب تشاكر.

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