سبقاق: الجزائر سترد على الكاف بشأن الطلب المغربي خلال 24 ساعة

كشف وزير الرياضة عبد الرزاق سبقاق، أن الرد على طلب الاتحاد المغربي بتوفير رحلة مباشرة إلى قسنطينة سيكون خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأكد سبقاق، الخميسن في تصريح لقناة “بيينسبورت الاخبارية”، أن الجزائر تلقت طلبا من الاتحاد الإفريقي بشأن قرار الاتحاد المغربي الذي طالب بتوفير رحلة مباشرة إلى قسنطينة مضيفا أن رد السلطات الجزائرية على طلب الاتحاد القاري سيكون في خضم 24 ساعة.